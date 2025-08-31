إصابة شخص سقط من قطار في قنا

أصيب شخص اليوم الأحد، إثر سقوطه من القطار بمحطة قطارات سكك حديد بمزلقان قرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سقوط من قطار بمحطة قطارات سكك حديد قرية الرحمانية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخص إثر سقوطه من القطار بمحطة قطارات الرحمانية وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

