ثقافة وفنون

بالمواعيد، فعاليات اليوم الخامس لمهرجان فينيسيا الدولي

مهرجان فينيسيا، فيتو
مهرجان فينيسيا، فيتو

نشر الموقع الرسمي لمهرجان  فينيسيا السينمائي الدولي، جدول فعاليات اليوم الخامس للمهرجان، الأحد ٣١ أغسطس، والذي جاء كالتالي:

١١:٣٠ صباحًا - مؤتمر صحفي - بينالي سينما الكلية

١٢:١٥ ظهرًا - مؤتمر صحفي لفيلم "أرضنا" (خارج المسابقة)

١:٠٠ ظهرًا - مؤتمر صحفي لفيلم "ساحر الكرملين" (فينيسيا ٨٢)

١:٤٥ ظهرًا - مؤتمر صحفي لفيلم "نبي" (خارج المسابقة)

٢:٢٥ ظهرًا - مؤتمر صحفي لفيلم "أب، أم، أخت، أخ" (فينيسيا ٨٢)

٣:٠٥ عصرًا - مؤتمر صحفي لفيلم "المعلم" (خارج المسابقة)

٣:٤٥ عصرًا - السجادة الحمراء لفيلم "ساحر الكرملين" (فينيسيا ٨٢)

٦:٤٥ مساءً - السجادة الحمراء لفيلم "أب، أم، أخت، أخ" (فينيسيا ٨٢)

٩:١٥ مساءً - السجادة الحمراء لفيلم "المعلم" (خارج المسابقة)

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image
Image

أفلام مهرجان فينيسيا

وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عددا من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

 

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

