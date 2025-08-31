المؤلفة نسمة سمير لـ"فيتو": "ما تراه ليس كما يبدو" هي لوحة كبيرة ولكل حكاية لون (حوار)

المؤلفة نسمة سمير: فكرة التلاعب بالزمن كانت مقلقة في حكاية "بتوقيت 2028"

استطاعت المؤلفة نسمة سمير، أن تجذب الجمهور من خلال حكاية بتوقيت 2028، ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، فمنذ إعلان العمل أثار حالة من الفضول بين المتابعين، خاصة مع تنوع حكاياته وجرأته في طرق عرض موضوعات غير مألوفة على الدراما.

ومن أبرز هذه الحكايات، "بتوقيت 2028" التي كتبتها المؤلفة الشابة نسمة سمير، والتي تقدم تجربة فريدة قائمة على فكرة السفر عبر الزمن والأبعاد الموازية، حيث كشفت خلال حوارها مع “فيتو” عن كواليس رحلتها مع الكتابة، وكيف تعاملت مع تحدي طرح فكرة غير تقليدية، ورؤيتها لعلاقة الحكايات ببعضها ضمن إطار العمل.

كم استغرقت كتابة حكاية بتوقيت 2028؟

الفكرة وُلدت عام 2023، فأنا بطبيعتي أحب اللعب بالزمن والتفكير في الأبعاد الموازية، ودائمًا ما كنت أسأل نفسي: ماذا لو تمكن شخص من السفر عبر الزمن فعلًا؟ ومن هنا جاءت الحكاية، ولكن عملية الكتابة نفسها استغرقت نحو أربعة أشهر من العمل المتواصل، لكن سبقها عام كامل تقريبًا من التحضير والبحث والتجارب.

هل كان لكِ ترشيحات لفريق العمل؟

كان تركيزي على بناء الشخصيات وخلفياتها وأبعادها، ولكن عندما علمت بأسماء الأبطال الذين سيجسدون الأدوار شعرت بسعادة كبيرة، لأن الشخصيات التي كتبتها بدت وكأنها وجدت ملامحها الحقيقية.

فكرة التلاعب بالزمن تُطرح للمرة الأولى بهذا الشكل في الدراما.. ألم تخشي رد الفعل؟

بالتأكيد كان هناك قدر من القلق، فكل فكرة جديدة تحمل معها مخاطرة، خاصة إذا كسرت النمط السائد، لكنني مؤمنة بأن الجمهور ذكي ويحب خوض تجارب مختلفة، والأهم أن تُقدَّم الفكرة بشكل ممتع وسلس يجعلهم يتعايشون معها ويصدقونها.

ما هو أصعب ما واجهكِ منذ بداية المشروع؟

الأصعب كان الموازنة بين عمق الفكرة وتعقيدها وبين سهولة وصولها للمشاهد، كنت حريصة على أن تصل فكرة السفر عبر الزمن إلى الناس من دون أن يشعروا بالتيه، وفي الوقت نفسه يعيشون الأحداث وكأنهم جزء منها.

سبق لكِ العمل ضمن ورش الكتابة، أما الآن فتكتبين بشكل فردي.. ما الفرق بين التجربتين؟

ورش الكتابة لها مميزات مثل تبادل الأفكار وسرعة الإنجاز، لكن الكتابة الفردية تمنح حرية أكبر ومساحة لتخرج الحكاية بروحك الخاصة، فكل فكرة يمكن أن يكتبها أكثر من مؤلف بطريقة مختلفة تمامًا، وهذا هو جمال الكتابة الفردية؛ أنها تكشف بصمتك ورؤيتك الخاصة.

الحكايات في "ما تراه ليس كما يبدو" تبدو مستقلة لكنها مرتبطة بخيط واحد.. كيف توصلتم لهذه الصيغة؟

الهدف الأساسي كان أن نقدم شيئًا مختلفًا، ورغم أن كل حكاية لها عالمها المستقل، إلا أن هناك خيطًا رفيعًا يربطها جميعًا، وهو فكرة أن ما تراه ليس دائمًا الحقيقة، ومن هنا خرج الأسلوجن الذي يجسد روح العمل.

هل تشعرين بوجود منافسة بين الحكايات أم أنها تكمل بعضها البعض؟ وكيف ترين باقي الحكايات؟

على العكس تمامًا، "ما تراه ليس كما يبدو" أشبه بلوحة كبيرة، كل حكاية تمثل لونًا فيها، وعندما تكتمل الألوان تبرز الصورة بشكل أوضح، وأنا سعيدة للغاية بكل الحكايات ومتحمسة أن أشاهدها كمشاهدة قبل أن أكون مؤلفة.

