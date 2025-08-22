أحمد جمال سعيد: حكاية “بتوقيت 2028” تتناول تأثير الزمن على حياة الإنسان

أكد الفنان أحمد جمال سعيد، أحد أبطال حلقات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، وهي حكاية معنونة بـ “بتوقيت 2028”، أن العمل حمل العديد من المفاجآت للجمهور التي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو: “هذا المسلسل بالتحديد أراه متميزا كثيرا عن الأعمال الأخيرة التي تعرض معه في نفس التوقيت لأنه يتناول تأثير الماضي والحاضر والمستقبل على حياة الإنسان”.

حكاية بتوقيت 2028

ودارت أحداث حكاية بتوقيت 2028 الحلقة الأخيرة حول تقارب شريف وداليدا من بعضهما، وفي الوقت نفسه يزداد التقارب بين مازن وياسمين.

وفي أحد الأيام تتلقى داليدا خبرًا من والدتها بوفاة والدة ياسمين، لتدخل في حالة من الانهيار بسبب عجزها عن التواصل مع صديقتها المقربة سابقًا.

ورغم ذلك، تقرر داليدا حضور الجنازة، وهناك تفاجأ بوجود مازن إلى جوار ياسمين، وياسمين، بدورها، تومئ برأسها بالنفي في وجه داليدا، ما يدفع الأخيرة إلى الانسحاب سريعًا والعودة إلى سيارتها.

ومع مرور الوقت، تدرك داليدا أن حياتها يجب أن تتغير، فتقرر أن تبدأ من جديد وتعيد مشروع “بودكاست للأطفال” الذي لطالما حلمت به ويساندها شريف وتنجح داليدا في تحقيق حلمها.

وبالفعل، تتلقى دعوة من إحدى المذيعات للظهور معها في برنامجها، وكان شريف دومًا بجوارها يساندها كما أنه شجعها على اتخاذ هذه الخطوة، وخلال الأحداث، وبينما كانت داليدا وشريف يخرجان من أحد المطاعم، تلتقي داليدا صدفة بمازن وياسمين وهما ممسكان بأيدي بعضهما البعض.

تتلاقى نظرات الأربعة في صمت، قبل أن يغادر كل طرف في طريقه، وداليدا تعترف لشريف بحزنها العميق لشعورها المستمر بالذنب تجاه صديقتها السابقة ياسمين وطليقها مازن، بينما تكشف ياسمين لمازن أنها ما زالت غاضبة وغير قادرة على مسامحة داليدا حتى الآن، لكن مازن يؤكد لياسمين أنه لا يحمل أي مشاعر لداليدا، ما يطمئنها ويدفعها لتخبره برغبتها في إعادة الحياة إلى منزل المزرعة وصناعة ذكريات جديدة فيه معًا.

ويطلب شريف من داليدا أن ترافقه على العشاء، وهناك يبوح لها لأول مرة بمشاعره التي أخفاها لسنوات، مؤكدًا أنه أحبها منذ النظرة الأولى، لكنه آثر الصداقة عندما ارتبطت بمازن ليظل إلى جوارها واحترم أنها مع رجل آخر.

واليوم، وقد منحتهم الحياة فرصة جديدة، يتقدم لطلب يدها، فتوافق داليدا وتعيش معه لحظات من السعادة والطمأنينة.

تمر الأيام، وتبدو حياة كل طرف أكثر استقرارًا، شريف وداليدا في انسجام تام، وياسمين ومازن يبدآن فصلًا جديدًا.

وحينما تتغير حياة داليدا تقرر إعادة كتب السفر عبر الزمن إلى دكتور الفيزياء الذي استعانت به من قبل، وأخبرته أنها لا تريد معرفة المستقبل ولا الماضي وأنها سعيدة في الحاضر.

ومع اقتراب نهاية عام 2027، وليلة رأس عام 2028 تقرر داليدا فجأة الذهاب في مشوار دون أن تخبر شريف، وهذا المشوار هو ذهابها إلى المنزل الخاص بمازن في نفس اللحظة التي سبق ورأتها من المستقبل، وهناك يتحقق المشهد الذي رأته في رؤيتها السابقة، ياسمين في أحضان مازن، ويتم الكشف أن ياسمين كانت تخبر مازن زوجها بخبر حملها فيحتضنها بسعادة غامرة.

تدرك داليدا أن هذه اللحظة هي نفسها ما شاهدته من قبل، ولكن مشاعرها مختلفة كليا، وتترك باقة زهور أمام باب عليها “كارت” أمام منزل مازن وياسمين وترحل.

لكن أثناء قيادتها للسيارة، يحدث نفس التشويش في الراديو الذي عاشته في رحلتها السابقة عبر الزمن، لتكتشف هذه المرة أنها عادت بالزمن إلى ليلة رأس السنة عام 2026.

تدخل داليدا بيت مازن من جديد، لتجد نفسها أمام المشهد الأول الذي غير حياتها حيث يحتفل مازن برفقة والدتها وأصدقائها بعيد الزواج، لكنها هذه المرة تراه بوعي مختلف.

تنظر إلى مازن وتسترجع علاقتها المعقدة به، وتنظر إلى شريف وتتذكر مشاعره الصادقة، وهنا تُختتم الحلقة بنهاية مفتوحة.

حكاية بتوقيت 2028

"بتوقيت 2028" هي ثاني حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، بعد حكاية "فلاش باك"، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج العمل شركة "k media" كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا عبر منصتي "واتش إت" و"شاهد VIP" بالإضافة لقنوات dmc، حيث يعتمد على صيغة الحكايات المنفصلة المتصلة، ليقدم في كل حكاية قصة جديدة بأبطال مختلفين.

