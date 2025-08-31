إعادة تشغيل بئر زغير للمياه الجوفية في نويبع بعد توقف 6 سنوات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء إعادة تشغيل بئر "زغير" بمدينة نويبع للمياه الطبيعية بعد توقف دام 6 سنوات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وحرص القيادة السياسية على توفير مصادر مياه آمنة ونقية للسكان.

ويُعد هذا البئر مصدرًا حيويًا لتلبية احتياجات أهالي نويبع والمناطق المحيطة، حيث يسهم في دعم استقرار إمدادات المياه وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل البئر يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين مصادر مياه طبيعية ونظيفة لمدن جنوب سيناء.

وأعرب أهالي نويبع عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ اللواء دكتور خالد مبارك، تقديرًا لجهودهم المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية مطالب المواطنين.

