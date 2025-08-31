في ذكرى الرحيل، ديانا ودودي الفايد قصة حب انتهت في نفق الموت

الأميرة ديانا سبنسر، هي سندريلا القرن العشرين، لقبت بأميرة الشعب، تعرفت على عماد الدين الفايد "دودي" وهو ابن الملياردير المصري السكندري محمد الفايد وصاحب محلات هارودز في بريطانيا، وقامت علاقة غرامية بينهما، فقد وجدت فيه ديانا حبا حقيقيا ولاحقهما المصورون والصحفيون أولا بأول انتشرت أخبارهما على العالم.

الأميرة ديانا تنتمي لأسرة نبيلة

كانت الأميرة ديانا سبنسرــ من مواليد 1961 ــ لقبت بسندريلا القرن العشرين حينما وقع عليها اختيار الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا لتكون زوجته تعمل مربية في حضانة أطفال، وهي تنتمي لأسرة أرستقراطية نبيلة، في جنوب إنجلترا، تعرف عليها خلال رحلة صيد عام 1979، وأعجب بها، ثم أعلن القصر الملكي عن خطبة الأمير تشارلز لـ ديانا في فبراير 1981، وأقيم حفل الزفاف الأسطوري الذي تابعه أكثر من 750 مليون مشاهد حول العالم وتابعه العالم على شاشات التليفزيون، وأثمر الزواج طفلين هما الأمير وليام والأمير هنري، وكانت ديانا أشبه بممثلة الشعب في القصر الملكي، حيث كان لها نشاط خيري واسع.

حادث مأساوى

إلا أنه في مثل هذا اليوم 31 أغسطس عام 1997 وقع حادث وفاة الأميرة ديانا طليقة الأمير تشارلز ــ ملك بريطانيا حاليا ــ رحلت مع صديقها عماد الفايد في حادث سير بباريس أثناء توجههما إلى فندق ريتز لتناول العشاء، والذي قيل إنه حادث مدبر وما زال الحادث غامضا رغم مرور هذه السنوات.

دودي وديانا غرام حقيقي



لاحق الصحفيون والمصورون الأميرة ديانا ودودي الفايد في المكان، وفي ميدان الكونكورد لاحق المصورون السيارة بأعداد كبيرة لالتقاط الصور للأميرة وصديقها المصري، فانطلق هنري السائق بالسيارة بعيدا عنهم وهو يقود بسرعة عالية وأخذ الطريق السريع الموازي لنهر السين ومنه إلى نفق الألما بسرعة عالية فاصطدمت السيارة بأحد أعمدة الفندق، ليقع الحادث الذى أودى بحياة ديانا وعشيقها دودى الفايد وسائق السيارة، لترحل أسطورة القرن العشرين وهي في السادسة والثلاثين.

انتشرت الشائعات بأن ديانا أسلمت، وأنها كانت حاملا ساعة الحادث، كما ظهر بأنها كانت مغرمة بطبيب باكستاني يدعى حسنات خان.

2.5 مليون مشاهد للجنازة

وقد وصلت جثمان الاميرة ديانا بعد أيام إلى إنجلترا وشيعت الجنازة في 6 سبتمبر 1997 وشاهدها نحو 2.5 مليون شخص حول العالم، وقد أحدثت وفاتها صدمة وحزنا كبيرا في جميع أرجاء العالم.

غرام النساء والعربات

عرف عن دودي الفايد حبه وعلاقاته المتعددة للسيدات الجميلات والسيارات الفخمة. من أصدقائه توني كورتيس بروك شيلدز وفرح فاوست. تزوج عام 1987 من العارضة سوزان جريجار لكنهما انفصلا بعد ثمانية أشهر.





إلا أنه وبسبب خيانة الأمير تشارلز وحبه لـ كاميلا، طلبت ديانا الطلاق والتخلي عن كل شيء، وأصيبت بحزن شديد وانطواء أدى إلى إصابتها بمرض شراهة الطعام واتجهت إلى الانتقام من الزوج الخائن بالاندماج في علاقات عاطفية عديدة كان من بينها علاقتها بعماد الفايد، لتنتهى هذه العلاقة بالحادث المأساوى، وبعد عشر سنوات من الزواج وفي عام 1992 أعلن انفصال الزوجين الأميرة ديانا وولي العهد ووقع الخبر كالصاعقة على الشعب.



وتماديا في الانتقام نشرت ديانا سيرتها كاملة فى كتاب حقق نسبة عالية من المبيعات في بريطانيا وخارجها وتعاطف البريطانيون معها، ولم يغفر لها القصر الملكى تمردها على العادات والتقاليد، وأصرت الملكة إليزابيث الثانية على إتمام إجراءات الطلاق، الذي وقع فعليًا في 1996.

تعرف على عماد الفايد

تعرفت الأميرة ديانا سبنسر على عماد الدين الفايد "دودى" وهو ابن الملياردير المصرى السكندرى محمد الفايد وصاحب محلات هارودز في بريطانيا، وقامت علاقة غرامية بينهما فقد وجدت فيه ديانا حبا حقيقيا ولاحقهما المصورون والصحفيون أولا بأول انتشرت أخبارهما على العالم.

وكانت آخر رحلات دودي والأميرة ديانا هي الرحلة المشئومة الأخيرة في نفق ألاباما في باريس حيث تحطمت سيارتهما ولقيا الاثنان مصرعهما وما زال حادث مصرعهما غامضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.