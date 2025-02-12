الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

كشف الأمير هاري عن لحظة شخصية جمعته بابنه آرتشي، الذي سأله عن الألغام الأرضية، ما فتح الباب للحديث عن إرث جدته، الأميرة ديانا، وأعمالها الإنسانية.

لحظات انسانية للأميرة ديانا تجمع الأمير هاري بنجله

وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها هاري في دورة ألعاب Invictus في كندا، حيث تحدث عن جهوده لتعريف ابنه بإرث والدته، خاصة دورها في تسليط الضوء على مخاطر الألغام الأرضية حول العالم.

وقال هاري: "كان آرتشي يسأل عن الألغام الأرضية، فتحدثت عن كيفية انفجار بعضها، ووجدت نفسي أخبره عن جدته ديانا، التي عملت على رفع الوعي حول هذه القضية قبل سنوات".

وأوضح أن آرتشي طلب مشاهدة صور ومقاطع فيديو للأميرة ديانا وهي تسير في حقل ألغام بأنجولا عام 1997، وهي اللحظة التي أثارت اهتمامًا عالميًا بهذه القضية الإنسانية.

هاري يكرم والدته بالسير في حقل ألغام مماثل

وأضاف دوق ساسكس أنه كرم والدته بالسير في حقل ألغام مماثل في ديريكو، أنجولا عام 2019، للفت الانتباه إلى التهديد المستمر الذي تشكّله الألغام الأرضية، والتي لا تزال تعرض حياة أكثر من 60 مليون شخص للخطر يوميًا.

إلى جانب مشاركته في دورة الألعاب، زار هاري وزوجته مجتمع Squamish Nation، حيث استُقبلا بعروض موسيقية ورقصات تقليدية في Squamish Valley Totem Hall.



كما يستعد الزوجان للتوجه إلى منتجع ويسلر لحضور إحدى فعاليات Invictus، وذلك بعد حفل افتتاح مبهر أُقيم في ملعب BC Place، وشهد عروضًا موسيقية لفنانين بارزين مثل نيللي فورتادو وكاتي بيري وكريس مارتن من فرقة كولدبلاي.

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