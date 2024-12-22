ياسر عبد الرؤوف: أرحب بتواجد خبير أجنبي، ويجب عمل اختبارات نفسية للحكام

أشار ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق إلى ترحيبه بتواجد خبير أجنبى للتطوير رافضا وجوده للإدارة فقط.

وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "مشاكل التحكيم ستظل كما هي طالما التفكير فى إدارة لجنة الحكام بنفس الفكر".

الحكام يحتاجون لانضباط أكثر

وتابع: "كنت أرى أن الحكام يحتاجون لـ انضباط أكثر، بالإضافة إلى تدريب لأن الحكام لا يتدربون، ونفذنا بعض التدريبات على قدر المستطاع".

وأكمل: "سواء كنت داخل اللجنة أو خارجها سأساعد زملائي، وإن كان هناك خبير أجنبي للتطوير فمرحبا به".

خبير أجنبي للتطوير وتعيينات الحكام

واستكمل: "أؤيد اختيار خبير أجنبى للتطوير وأرفض وجوده للإدارة فقط، فالمفروض هو يدير اللجنة للتطوير واختيار الحكام لكى يتم حسابه على كل شيء".

واستكمل: "أرفض تواجدي في منصب الرجل الثاني سواء مع رئيس لجنة مصري أو أجنبي، كل شخص يخوض فرصته بأهدافه لأنه من يحاسب في النهاية".

وأكمل ياسر عبد الرؤوف: "لقد قدمت تقريرًا عن المدة التي قضيناها داخل اللجنة، والتقرير كان يشمل كل ما تم، ولم نتطرق لأي مشاكل لان المجموعة المتواجدة متميزة، والجميع في الوسط يعرف المشاكل، وطرق العلاج واضحة، ولن تتم إلا بعد سنة أو اثنين".

الحكام لا تحصل على فلوسها

وأتم: "الحكام لا تحصل على فلوسها، والبدل بعيد جدا عن الواقع الذي نعيشه، وأمامنا حوالي 4 سنوات لتأهيل الحكام، ويجب وضع بدل ثابت وبدل سفر".

واختتم: "حكام كأس العالم بيكون معاهم معد نفسي، ويجب عمل اختبارات نفسية للحكام المصريين".

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