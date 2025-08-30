حبس المتهمين بإطلاق أعيرة وألعاب نارية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وألعاب نارية بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قيام شخص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وآخر ألعاب نارية بالجيزة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أغسطس الجارى تبلغ لمركز شرطة أوسيم بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثان شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات مالية بينهما قام على إثرها أحد أطراف الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته.





ونجحت قوات الأمن في ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (فرد خرطوش المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

