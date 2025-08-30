السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تجري تحقيقاتها في مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في إنهاء عامل حياة زوجته والتخلص من جثتها بأرض زراعية فى كرداسة، نتيجة خلاف بينهما. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

العثور على جثة سيدة في كرداسة 

 البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة وسط أرض زراعية فى كرداسة.

بإجراء التحريات تبين أن زوج المجنى عليها اعتدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارقت الحياة نتيجة خلاف بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه استعان بصديقه وشقيقه للتخلص من الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة كرداسة الجيزة أمن الجيزة

مواد متعلقة

حريق هائل في مقلب قمامة بكرداسة (صور)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads