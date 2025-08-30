أسعار الذهب فى الإمارات اليوم السبت 2025.8.30

شهدت أسعار جرام الذهب في الإمارات استقرارا ملحوظا اليوم السبت فى التعاملات المسائية 30 أغسطس 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات



وسجل سعر الجرام عيار 24: 415 دراهم إماراتية - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وعيار 21: 368 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وعيار 18: 316 دراهم إماراتية – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

الأسعار العالمية فى البورصة اليوم

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم السبت 30 أغسطس 2025، ارتفاعا جديدا بنحو 50 دولارا، حيث صعد الذهب الفوري ليصل إلى 3450 دولارًا للأونصة بعد إن كان مستقرا لعدة أسابيع فوق مستوى الـ 3000 دولار للأونصة فقط خلال حركة التعاملات.

وعلى الصعيد التحليلي، يتوقع مصرف HSBC نطاق تقلب بين 3,100 و3,600 دولار للأونصة لعام 2025، وسط مؤشر على إمكانية حدوث تصحيح طفيف إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,500 دولار في المقابل، حذر Citi من احتمال تراجع السعر إلى أقل من 3,000 دولار أواخر العام أو مطلع 2026، مدفوعًا بتحسن اقتصادي عالمي وتراجع الطلب الاستثماري.

خيارا مفضلا للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، قرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

