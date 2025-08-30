حبس 5 أشخاص بتهمة حيازة 4 أطنان حشيش وهيدرو بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 4 أطنان حشيش وهيدرو بقيمة 225 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائهم بالإسماعيلية.

جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن رصد نشاط إجرامي خطير لتشكيل مكون من 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا متنوعة مثل الاتجار بالمخدرات، السرقة بالإكراه، وحيازة الأسلحة النارية.





وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستعدون لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع.



ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف المتهمين وضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم 2 طن من مخدر الحشيش، 2 طن من مخدر الهيدرو، 3 سيارات استخدمها المتهمون في أنشطتهم الإجرامية.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 225 مليون جنيه، وهو ما يعد ضربة قوية ضد محاولات إغراق السوق المصري بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

