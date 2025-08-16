السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد نبيل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الفنان أحمد نبيل،
الفنان أحمد نبيل، فيتو

 

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان أحمد نبيل وحفيده في حلقة الغد الأحد من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

 

وخلال اللقاء يكشف أحمد نبيل عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها، وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح، وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد. 

 

ويبكي "نبيل" عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، والأضواء، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

 

برنامج واحد من الناس

 

برنامج “واحد من الناس” يعرض في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي قناة الحياة برنامج واحد من الناس

مواد متعلقة

يوسف معاطي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس" اليوم

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads