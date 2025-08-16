أحمد نبيل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان أحمد نبيل وحفيده في حلقة الغد الأحد من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

وخلال اللقاء يكشف أحمد نبيل عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها، وبدايته مع ثلاثي أضواء المسرح، وقوة العلاقة التي كانت تربطه بالفنان الضيف أحمد.

ويبكي "نبيل" عندما يتذكر أصعب اللحظات التي مرت في حياته، ويكشف عن إقدامه على خطوة الابتعاد عن التمثيل، والأضواء، كما يتحدث لأول مرة عن زوجته وأولاده وأحفاده.

برنامج واحد من الناس

برنامج “واحد من الناس” يعرض في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة الحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.