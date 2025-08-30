محافظ قنا يتفقد معرض الحرف التراثية واليدوية بالمتحف القومي للحضارة

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، معرض الحرف التراثية واليدوية وفرق الفنون الشعبية، ضمن الفعاليات التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية، للتعريف بثراء التراث المصري وتعزيز الهوية الثقافية للمحافظات المصرية.

وكان في استقبال الوفد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث ضم جناح قنا مجموعة من الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية المميزة للمحافظة، من بينها صناعة خشب السرسوع، والخزف والفخار، وحرفة الفركة، وصناعات جريد النخيل، والسجاد والكليم، إلى جانب منتجات العسل الأسود والمخبوزات الصعيدية التي قدمتها مؤسسة "البيت المصري"، فضلًا عن مشغولات يدوية متنوعة من الحقائب والملابس التي تعكس أصالة التراث القنائي.

عروض فرق الفنون الشعبية

وشهدت الفعاليات مشاركة مميزة لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، التي أبهرت الحضور بعروضها الفنية المتنوعة، ما بين الرقصات الصعيدية الأصيلة ورقصات التنورة، الأمر الذي أضفى أجواءً احتفالية تعكس روح الصعيد وتراثه العريق.

وحضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والفنية، من بينهم اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة رشا مغازي مدير تطوير التكتلات الحرفية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حسام يونس مدير مكون التنافسية بالبرنامج، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س"، إلى جانب نخبة من المثقفين والفنانين.

كما تخللت الفعالية عروض فنية وتوثيقية، حيث تم عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الحرف التراثية والمعالم السياحية والأثرية بمحافظة قنا، ومنها معبد دندرة، قناطر نجع حمادي، قصر الأمير يوسف كمال، مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، دير الصليب بمدينة نقادة، ودير الشهيد مارجرجس المجمع.

كما شارك الفنانون مصطفى حمزة بعدد من الصور الفوتوغرافية القديمة للمنازل والمعالم الأثرية، وعبدالرسول أحمد بمنحوتات تجسد ملامح التراث القنائي، ومنال أبو الحسن بأعمال فنية لشخصيات صعيدية، وأحمد مصطفى بمجموعة صور فوتوغرافية تاريخية للمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، أن مشاركة المحافظة في هذه الفعالية تأتي في إطار استراتيجيتها للترويج لمقوماتها السياحية وإبراز ما تمتلكه من حرف يدوية وصناعات تراثية فريدة، بما يسهم في وضعها على الخريطة السياحية والثقافية لمصر، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والجهات الثقافية والفنية المختلفة.

ثقافة التراث المصري

ونالت مشاركة محافظة قنا إشادة واسعة من الحضور الذين أكدوا أن التنوع في المعروضات والأنشطة الفنية يعكس ثراء الهوية الثقافية والتراثية للمحافظة، ويعزز من مكانتها كمقصد سياحي وثقافي.

واختتمت الفعالية بتكريم الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لجميع المشاركين من الحرفيين وفرق الفنون الشعبية وممثلي منظمات المجتمع المدني وفريق وحدة التكتلات وفريق مكتب الإعلام بديوان عام محافظة قنا، تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاح المشاركة.

