السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في وحدة سكنية بـ قنا دون خسائر بالأرواح

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، عصر اليوم السبت، حريقا شب في شقة سكنية بالطابق الثاني، من عقار بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي.

 

تفاصيل الواقعة بمحافظة قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات  بنشوب حريق في شقة سكنية بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني من عقار بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

