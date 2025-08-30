الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في وحدة سكنية بـ قنا دون خسائر بالأرواح

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، عصر اليوم السبت، حريقا شب في شقة سكنية بالطابق الثاني، من عقار بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي.

تفاصيل الواقعة بمحافظة قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق في شقة سكنية بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثاني من عقار بجوار مزلقان المصالحة بمركز نجع حمادي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث

