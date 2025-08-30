مصرع طفلة سقطت من عقار في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت في سقوط من علو بقرية كوم المؤمنين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قفط التخصصي بسيارة الإسعاف، تحت تصرف النيابة والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل سقط من علو بقرية كوم المؤمنين بمركز فقط جنوب قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة "رحيل.ع.م" 4 سنوات إثر سقوط من علو وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى فقط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

