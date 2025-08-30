السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة سقطت من عقار في قنا

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت في سقوط من علو بقرية كوم المؤمنين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قفط التخصصي بسيارة الإسعاف، تحت تصرف النيابة والشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من هيئة الإسعاف يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل سقط من علو بقرية كوم المؤمنين بمركز فقط جنوب قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة "رحيل.ع.م" 4 سنوات إثر سقوط من علو وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى فقط التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة.

 تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب قنا جنوب محافظة قنا قنا قفط محافظة قنا

مواد متعلقة

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في وحدة سكنية بـ قنا دون خسائر بالأرواح

العثور على جثة متعفنة لشخص مجهول الهوية في صحراء قنا

مصرع مدرس سقط عليه جدار منزل في قنا

العثور على جثة شاب داخل ترعة في قنا

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads