انطلاق الموسم الجديد من برنامج "صباحك مصري" على MBC مصر 6 سبتمبر

ينطلق الموسم الجديد من برنامج "صباحك مصري" على شاشة قناة MBC مصر 2 يوم 6 سبتمبر المقبل.

برنامج صباحك مصري

برنامج "صباحك مصري" هو برنامج توك شو صباحي يقدمه الإعلامي هشام عاصي يوميا على شاشة قناة MBC مصر 2، ويناقش البرنامج مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والفنية.

برنامج الحكاية

يذكر أن قناة MBC مصر شهدت أيضا عودة الإعلامي عمرو أديب لتقديم موسم جديد من برنامجه الشهير “الحكاية” بعد انتهاء إجازته السنوية.

برنامج كلام الناس

كما تطلق القناة موسم جديد من برنامج “كلام الناس” يوم 4 سبتمبر المقبل.

وتقدم برنامج “كلام الناس” المذيعة ياسمين عز، من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

