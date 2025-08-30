السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انطلاق الموسم الجديد من برنامج "صباحك مصري" على MBC مصر 6 سبتمبر

هشام عاصي مقدم برنامج
هشام عاصي مقدم برنامج صباحك مصري، فيتو

ينطلق الموسم الجديد من برنامج "صباحك مصري" على شاشة قناة MBC مصر 2 يوم 6 سبتمبر المقبل.

 

برنامج صباحك مصري

 

برنامج "صباحك مصري" هو برنامج توك شو صباحي يقدمه الإعلامي هشام عاصي يوميا على شاشة قناة MBC مصر 2، ويناقش البرنامج مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والفنية.

 

برنامج الحكاية

 

يذكر أن قناة MBC مصر شهدت أيضا عودة الإعلامي عمرو أديب لتقديم موسم جديد من برنامجه الشهير “الحكاية” بعد انتهاء إجازته السنوية.

 

برنامج كلام الناس

 

كما تطلق القناة موسم جديد من برنامج “كلام الناس”  يوم 4 سبتمبر المقبل.

 

وتقدم برنامج “كلام الناس” المذيعة ياسمين عز، من الخميس إلى الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامجك صباحك مصري هشام عاصي تردد قناة mbc مصر الإعلامي هشام عاصي

مواد متعلقة

انطلاق الموسم الجديد من "كلام الناس" على MBC مصر 4 سبتمبر

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads