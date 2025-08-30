افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة الحسينية بالشرقية

افتتح اليوم المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية يرافقه محمد عبدالمنعم رمضان نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وهشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية معرض أهلًا مدارس لجميع مستلزمات المدارس.

أمام نادى الحسينية الرياضى

وذلك أمام مبني نادي الحسينية الرياضي وتم حث المواطنين على ضرورة الشراء من المعرض للاستفادة من التخفيضات الكبيرة بالأسعار لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين

متابعة المعرض بصفة مستمرة

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه يتابع أعمال المعرض بصفة مستمرة لمد المعرض بكميات كبيرة وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

توجيهات محافظ الشرقية وتعليمات الرئيس

وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة اتباع خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي 2026/2025.

