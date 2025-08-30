حبس سائق وزوجته 4 أيام بتهمة قتل عجوز لسرقتها فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول في الإسكندرية حبس سائق وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل عجوز وسرقتها بمنطقة العامرية مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول يفيد بمقتل سيدة داخل محل سكنها بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية أول إلي محل البلاغ.



وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ص" سائق وزوجته " د.ح" بالاتفاق فيما بينهما علي قتل المجني عليها " ع.ا.ا" 75 سنة، حيث تبين أن المتهمين مقيمين بمنطقة العوايد، وأن المتهمة الثانية كانت تتردد مع زوجها علي منزل أسرتها في منطقة العامرية، وتربطها بالمجني عليها علاقة جيرة بنفس الشارع الذي تسكن فيه أسرتها، فقامت بالتخطيط مع زوجها المتهم الأول علي سرقة المجني عليها، واتفقا فيما بينهم علي أن يشعلا النيران بأدوات نظافة أمام محل المجني عليها، وعند انشغال المجني عليها بالحريق، دخل المتهم الأول في غفلة إلي منزل المجني عليها ظهرا.

وانتظر المتهم حتي ساعات الليل وكان علي تواصل مع زوجته المتهمة الثانية عبر الهاتف المحمول، وعند عودة المجني عليها إلي مسكنها ليلا أحست بالمتهم الذى غافلها وخنقها مستخدما قماش عبارة عن إيشارب حريمي ووسادة رأس وخنقها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة فسقطت أرضا، وقام المتهم وبحوزته ألة حادة قصافة حديدية استخدمها في قطع المشغولات الذهبية مجموعة من الغوايش وسرق هاتفها المحمول، وارتداء ملابس حريمي عبارة عن خمار يخبي به الوجه، وعند خروجه من المنزل اشتبه به الأهالي، وأمسكوا به وبحوزته المسروقات، وتم إلقاء القبض عليه من قبل ضباط قسم العامرية أول، وبعرضه علي النيابة العامة أقر بارتكابه هو وزوجته الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

