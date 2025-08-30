السبت 30 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انقلاب عربات قطار بمطروح

حادث انقلاب عربات
حادث انقلاب عربات قطار بمطروح،فيتو
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تعرض عربات قطار قادم من محافظة مطروح، في الاتجاه إلى القاهرة، للانقلاب، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

