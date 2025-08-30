"تمكين" تصل شبرا بابل بالغربية وتنظم تدريبا على الحرف التراثية والمهنية

تستمر فعاليات التشغيل التجريبي لمبادرة "تمكين"، بالشراكة بين وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي وصُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي وبنك مصر، وذلك في المحطة الثانية بقرية شبرا بابل بالغربية.

وشهدت فعاليات المبادرة في قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء.

كما حرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية.

وتضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثانية نحو 2200 مواطن من أبناء القرية.

وتواصل المبادرة فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس بقرية شبرا بابل، ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر إحتياجًا.

جدير بالذكر أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا بالريف المصري، حيث تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيدًا لحصولهن على تمويل مشروعات مدرة للدخل.

تستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في القرية الواحدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.