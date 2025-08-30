استشاري بمستشفى في الشرقية يتهم مدير الطب العلاجي بالاضطهاد، ومديرية الصحة ترد

شهدت محافظة الشرقية واقعة مثيرة داخل أروقة المنظومة الصحية، وذلك بعدما تقدّم الدكتور جلال محمد بليغ، استشاري النساء والتوليد بمستشفى القنايات المركزي، باستقالة مسببة من منصبه، معلنًا أن ما وصفه بـ"الاضطهاد الإداري وإهدار الحقوق" حال دون استمراره في عمله - على حد قوله.

الطبيب بكشف أسباب الاستقالة

وقال الطبيب في استقالته- حصلت “فيتو” على نسخة منها-، والتي وثّقها بتاريخ 17 يوليو 2025، أنه «حاول مرارًا وتكرارًا حل مشكلاته عبر قيادات المديرية دون جدوى، الأمر الذي انعكس سلبًا على حالته النفسية والمهنية».

الطبيب ووكيل وزارة الصحة

ولم يقتصر الأمر على الاستقالة الرسمية، بل نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مثيرًا قال فيه:"اضحك مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية.. أنا مضطر أقدّم استقالتي بسبب اضطهاد مدير عام الطب العلاجي، اللي كل ما أشتكي من مشاكلي يرجّعني لنفس المصدر اللي بيسبب مشاكلي!.. ولا حول ولا قوة إلا بالله".

الاستقالة التي تقدم بها الطبيب،فيتو

رد فعل مديرية الصحة بالشرقية

مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، أكد أن الاستقالة قيد الدراسة، مشددًا على أن "أي شكوى يتم التعامل معها بجدية، وفي حال تقديم الطبيب ما يثبت ادعاءاته سيتم التحقيق رسميًا"، مضيفًا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستقالة سيتم استكمالها وفق اللوائح.

تعليق نقابة أطباء الشرقية

من جهتها، كشفت مصادر مسؤولة بنقابة أطباء الشرقية، أن النقابة لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي أو شكوى مكتوبة من الطبيب المستقيل، مؤكدة أن النقابة لا تستطيع التدخل إلا عبر الطرق القانونية بعد تقديم طلب رسمي.

