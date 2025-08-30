السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حقيقة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت

وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت، كشف أحدث أبحاث صندوق التحوط ”كبيتال مانجمنت“، بحسب الشرق بلومبرج، والتى تعتبر أحد أهم أسئلة عالم التمويل، عن إحلال الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي محل الباحثين والمتداولين.

اقرأ التالى: انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع وسط ترقب وول ستريت تقرير أرباح إنفيديا

44 صفحة من النظريات والنتائج التجريبية المُحكمة

 ومن خلال 44 صفحة من النظريات والنتائج التجريبية المُحكمة، تحت عنوان "فضيلة التعقيد في التنبؤ بالعوائد"، يزعم برايان كيلي وسيميون مالامود وكانغينغ تشاو، أن النماذج الأكثر تعقيدًا التي يصعب بشدة على البشر معالجتها تتفوق على النماذج البسيطة من حيث تحقيق العوائد.

 وكما نقلت " بلومبرج نيوز"، جاءهم رد الفعل سريعًا، فقد طعنت ست أوراق بحثية على الأقل فيما خلصوا إليه، وقد دافع كيلي عن الاستنتاجات بدوره.

بالإضافة إلى أن الحجج النظرية تقنية بقدر مرهق، لكن السؤال الأساسي قديم وسهل الفهم، وأن إحدى طرق التنبؤ هي البحث عن بعض المؤشرات الرئيسية ذات الروابط العرضية الواضحة بالشيء الذي تريد التنبؤ به، ودمجها بطرق بسيطة للتنبؤ بعائد سوق الأسهم للشهر المقبل، على سبيل المثال يمكنك النظر إلى عائد هذا الشهر  وأسعار الفائدة ونسب السعر إلى الأرباح ومتغيرات من هذا القبيل. 

اقرأ التالى: أشعل حرب الـ 12 يوما وجاء وقت الحساب، جروسي تحت حماية "كوبرا" النمساوية على مدار الساعة

 جدير بالذكر، أنه كانت هناك حجج مشابهة جدًا للحجج الحالية حول فضيلة التعقيد، حيث تمثلت الميزة الكبرى للفيزيائيين في أجهزة تتطلب تدريبًا قليلًا أو معدومًا على العجلات الفردية، نظرًا لاعتمادهم على القانون الفيزيائي الشامل بدلًا من عيوب العجلات الفردي.

