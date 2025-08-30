هيئة السكك الحديدية تكثف لقاءات التوعية المجتمعية لطلاب المدارس

تواصل وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم ندوات توعوية تستهدف طلبة المدارس والقائمين على المنظومة التعليمية لتعزيز الوعي الثقافي والمسؤولية المجتمعية لدي الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحفاظ على المرافق العامة.

تنظيم ندوات توعوية لطلاب المدارس

وفي هذا السياق نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ندوة توعوية بمدينة طنطا استضافتها المدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة بحضور نخبة من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

وقد ركزت الندوة على تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على مرفق السكك الحديدية كشريان حيوي يخدم ملايين المواطنين يوميًا وذلك من خلال عرض مواد فيلمية توثق الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل والمواصلات.

إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد

كما سلطت الندوة الضوء على السلوكيات السلبية التي تهدد سلامة هذا المرفق الحيوي، مثل اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها، إقامة معابر غير قانونية عبر شريط السكة الحديد وإلقاء المخلفات على القضبان وركوب القطارات في أماكن غير آمنة وقذف القطارات بالحجارة، والتي لا تعرض سلامة الركاب والعاملين للخطر فحسب بل تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة مما يؤثر على كفاءة الخدمة واستدامتها.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور الذين أبدوا التزامهم بدعم جهود التوعية للقضاء على هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية للشعب المصري، كما أكد المشاركون على أهمية المشاركة الشعبية في حماية المرافق العامة والتعاون مع القائمين عليها من اجل توفير رحله امنة ومريحة، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها المهندسين والفنيين وجميع العاملين بمرفق السكك الحديدية لتطوير الخدمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر وضمان استمرارية تقديم خدمات نقل آمنة وفعالة تخدم أبناء الشعب المصري.

وتأتي الندوة كجزء من سلسلة مبادرات تنفذها وزارة النقل مع مختلف مؤسسات الدولة بهدف بناء جيل واعٍ بأهمية المساهمة في الحفاظ على المرافق العامة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

