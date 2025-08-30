السبت 30 أغسطس 2025
اقتصاد

395.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 395.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.409 مليون ورقة منفذة على 627 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 414.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7.052 مليون ورقة منفذة على 590 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.69 % خلال الأسبوع.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة  الخميس الماضي، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي بقيمة 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 35727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 44011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16055 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 18358 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة.

 

