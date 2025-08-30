الإسكان: 599 محطة مياه وصرف صحي تغطي احتياجات الغربية

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منظومة مياه الشرب بمحافظة الغربية، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والتي تتكون من ٢٤١ محطة مياه شرب بكمية مياه منتجه 990 ألف م٣/يوم، وشبكات وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالغربية، والتي تتكون من 358 محطة صرف صحي "معالجة وروافع"، وشبكات وخطوط انحدار، وغير ذلك، وتبلغ كمية مياه الصرف المعالجة ٨٤١ ألف م 3 /يوم، بجانب مشروعات المناطق الساخنة والتي تشمل توسعات محطات وإحلال وتجديد، وكذا متابعة عمل منظومة الورش المركزية للصيانة بالشركة، ومصادر التغذية الكهربائية للمحطات وأسطول معدات الشركة لمواجهة الأزمات.

وعقد وزير الاسكان واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية.

كما تم استعراض مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتشمل مشروعات المد والتدعيم لشبكات مياه شرب، وإحلال وتجديد شبكات (نقل المرافق)، والخطوط الناقلة لمحطات المياه المرشحة، والمحطات الجديدة المرشحة، بجانب المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، واعادة تأهيل محطات صرف صحي، ودق الآبار ووحدات الحديد والمنجنيز.



وتابع وزير الإسكان ومحافظ الغربية خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الغربية منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٥، حيث أشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 10 مشروعات مياه شرب بطاقة (٣٠٠) ألف م3/يوم تتمثل في محطات وشبكات مياه، و١٦٠ مشروع صرف صحي تشمل 17 محطة معالجة صرف صحي بطاقة (٣٤٤) ألف م3/يوم، و(143) مشروع صرف صحى شبكات وخطوط وروافع.

كما تم استعراض مشروعات الصرف الصحى للهيئة بمبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بإجمالي عدد ( 23 ) مشروعا تشمل (3) محطات معالجة بطاقة ( 20 ) ألف م3/يوم و(20) مشروع صرف صحى شبكات وخطوط بتكلفة ١.٢٣٠ مليار جنيه، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بتكلفة 2.10 مليار جنيه، بجانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية وتشمل محطة مياه بإجمالى طاقة انتاجية (43) ألف م3/يوم، و4 مشروعات استكمال شبكات مياه و(2) محطة معالجة صرف بطاقة (24) ألف م3/يوم، وعدد (2) مشروع استكمال صرف صحى المدن.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الغربية في كافة ملفات عمل وزارة الإسكان، وإجراء حصر للاحتياجات الخاصة بالمحافظة فيما يخص شبكة مياه الشرب لتنفيذ عملية إحلال وتجديد لها مع مراعاة الكثافات الجديدة بالمحافظة.

