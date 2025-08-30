لمستأجري الإيجار القديم، خلي بالك قبل التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.



وكشفت وزارة الإسكان عن شرط جديد يتم تطبيقه لأول مرة للتقديم على شقق الطرح الثاني سكن لكل المصريين 7، وذلك فيما يخص شقق الإيجار القديم.

تضمن الشرط الجديد:

-فـي حـال كان صاحـب الطلـب أو أحـد أفـراد أسـرته مسـتأجرا لوحـدة سـكنية بنظـام الإيجـار القديـم، ويرغـب فـي التقديـم بهـذا الإعـلان يجـب عليـه التنـازل عـن عقـد الإيجـار القديـم لصالـح المالـك، قبـل الاستلام علـى أن يكـون موثقـا بالشـهر العقـاري.

ونستعرض شروط التقديم كاملة كالتالي:

-لا يحــق للمتقــدم أو الأســرة التقــدم لحجــز أكثـــر مــن وحــدة ســكنية فــي المــدن الجديــدة والمحافظــات فــي الإعلان الواحــد.



-ألا يكـون صاحـب الطلـب قـد اسـتفاد مـن مبـادرات التمويل العقاري السـابقة الصـادرة مـن البنـك المركـزي وغيرهـا مـن المبـادرات المعتمـدة مـن مجلـس الـوزراء.



-لا يكـون قـد سـبق التخصيـص للمتقـدم أو الأسـرة وحـدة سـكنية أو قطعـة أرض أيـا كان نوعهـا بالمـدن الجديـدة أو المحافظـات سـواء كانـت فـي حوزتـه أو تنـازل عنهـا للغيـر أو بالشـراكة مـع آخريـن أو آلـت للمتقـدم أو الأسـرة بالتنـازل مـن الغيـر ومازالـت فـي حوزتـه.



-لا يكـون صاحـب الطلـب قـد اسـتفاد بقـرض تعاونـي أو دعـم مـن المشـروع القومـي للإسـكان أو إحـدى الجهـات العامـة التـي تقـدم دعمـا للحصـول علـى وحـدة سـكنية.



- لا يكون صاحب الطلب مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.



- يلتـــزم مـــن ينتفـــع بوحــدة ســـكنية مــن وحـــدات الإسكان الاجتماعي باســـتعمالها للســكن لـــه وأسرته وعدم تغيير هذا الغرض علـــى نحــو منتظــم ودائــم لكل مـن منخفضــي ومتوسـطي الدخـل.

ويحظـر عليــه التصـرف فيهـا أو التعامــل عليهــا بــأى نــوع مــن أنــواع التصرفــات أو التعاملات قبــل مــرور 7 ســنوات مـــن تاريخ استلامه لها أو الحصـــول علـــى موافقـــة مجلـــس إدارة صنـدوق الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويل العقاري

ويعاقـــب كل مـــن يخالــف ذلــك بالحبــس مــدة لا تقــل عـن سـنة، وبغرامــة لا تقـل عـن عشـرين ألــف جنيـه ولا تتجـاوز مائــة ألـف جنيـه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. مـع الحكـم بـرد الوحـدة الســكنية المنتفـع بهـا والدعـم الممنـــوح (المباشـر وغيــر المباشــر) وتكلفتــه دفعــة واحـدة إلـى الصنـدوق، وذلـك وفقًـا ألحكام قانــون اإلسكان االجتماعي ودعـم التمويـل العقــاري رقــم 93 لســنه 2018 وقــرارات مجلـس إدارة الصنــدوق الصادرة فـى هـذا الشـأن.



- أن تكـون الوحـدات السـكنية المعروضـة بغـرض السـكن الدائـم، ولايحـق للمشـتري أو خلفـه العـام أو الخـاص فـي أي وقـت تغييـر الاسـتخدام المخصـص مـن أجلـه الوحـدة، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك يتـم إلغـاء التخصيـص واسـترداد الوحــدة الســكنية دون إنــذار أو حكــم قضائــي مــع حفــظ حــق الصنــدوق فــي اتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة لضمـان حفـظ حقوقـه.

-فيمــا يخــص المتقدميــن علــى مدينــة شــطا بمحافظــة دميــاط والغردقــة بمحافظــة البحــر الأحمــر يشــترط أن يكــون المتقــدم صاحــب الطلــب هــو ذاتــه مســدد مقــدم جديــة الحجــز (اســم المســتفيد) بالإعلانات الســابقة ( الثامن - العاشر - سكن لكل المصريين 3).

-التعاقـد بنظـام التمويـل العقـاري لمنخفضـي الدخـل بفائـدة 8% سـنويا، ومتوسـطي الدخـل بفائـدة 12 ً % ســنويا لا يتــم تغييـــرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصــى 20 ً عامــا ً لــكل مــن منخفضــي ومتوســطي الدخــل ً (تحـدد طبقـا للدخـل والسـن...إلـخ) بنظـام التمويـل العقـاري.

كما حددت شـروط التمويـل العقـاري مـا يلـي:

لا يقـل سـن صاحـب الطلـب مـن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل عـن 21 سـنة حتـى تاريـخ نهايـة الاعـلان، وأن يكـون لـه أهليـة التصـرف والتعاقـد.

ألا يزيــد ســن صاحــب الطلــب مــن منخفضــي الدخــل ومتوســطي الدخــل عــلى 50 ســنة حتــى تاريــخ نهايــة الإعلان، ويسـتثني مـن ذلـك العمـلاء السـابق تقدمهـم علـى بمحافظـات:

دميـاط مدينـة شـطا - عزبـة البـرج، - البحـر الأحمـر الغردقـة ( فـي حالـة تجاوزهـم سـن الـ 50 سـنة، حيـث إنـه متـاح لهـم التقديـم خـال فتـرة الإعـلان علـى أن يتـم اسـتيفاء طلبـات للمسـتفيد البديـل بعـد غلـق الإعـلان بشـرط أن يكـون أحـد أقـارب الدرجـة الأولـى، كمـا يتـم مـلء نمـوذج الإقـرار المرفـق إضافـة المسـتند الـذي يفيـد صلـة القرابـة ( شـهادة ميـلاد الأبنـاء أو وثيقـة الـزواج للـزوج أو الزوجـة).

يحظر علـى صاحـب الطلـب شـراء الوحـدات نقـدا ويلتــزم بالتعاقـد والسـداد بنظـام التمويـل العقـاري لمـدة تصـل إلـى 20 عـاما حسـب الموافقـة الائتمانية.

