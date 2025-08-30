وزير الإسكان يتابع موقف عدد من مشروعات "حياة كريمة" بالغربية

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الغربية، لمتابعة موقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، حيث كان في استقباله اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، وبحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن شكره وتقديره لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال والتنسيق المستمر فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان، مؤكدًا أن المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن “حياة كريمة” تأتي على رأس أولويات ملفات عمل الوزارة باعتبارها من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أن زيارته اليوم لمحافظة الغربية، جاءت لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة على الأرض من خلال الجهات التابعة لها سواء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أو مشروعات الإسكان، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتوليان تنفيذ عدد من المشروعات والتي سيتم تفقدها اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي بها على الأرض، وأيضا العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية، ومؤكدًا استعداده التام لتقديم كل الدعم لأهل محافظة الغربية في إطار ملفات عمل وزارة الإسكان.

ورحب محافظ الغربية بوزير الإسكان مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة الكبير بمحافظة الغربية، وخاصة مركز زفتى الذي يشهد أكبر تدخل تنموي ضمن المشروع القومي “حياة كريمة”، مشددًا على أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي هذه المشروعات متابعة دقيقة ومستمرة لضمان سرعة الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الجندي أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن المرحلة الحالية يعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بأبناء الغربية، وتترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

