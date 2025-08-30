الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض جنود الاحتلال لـ تفجير آلية من طراز نمر بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3 منهم حالتهم خطرة في قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 7 جنود 3 منهم حالتهم خطرة

وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحادثة بأنهل أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

