اعترافات صادمة في قضية سفاح المعمورة، صبحية: صرفت أموالًا من فيزا ضحية

أدلت المتهمة "صبحية" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، رقم 11433 جنح الإسكندرية في أولى جلسات محاكمة شركاء السفاح، برئاسة المستشار سهيل نبيل والمستشار يوسف غنام وكيل النائب العام، وأمانة سر مرسي سيد علي، وائل محمد أحمد حاجب المحكمة، والتي يواجه فيها 5 متهمين، وهم صبحية.ع، ومصطفى.م، ونادية.ر، وسماح.ث، وعلى.م، بأقوالها أمام هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، كاشفة عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلاقتها بالمتهم الرئيسي وتحركاتها في توقيتات متزامنة مع وقوع بعض الوقائع محل التحقيق.

صبحية تعترف باستخدام الفيزا

وقالت صبحية في شهادتها: "أنا ذهبت له أكتر من مرة، وفي المرة الثانية قال لي استلمي الفيزا واصرفي منها"، مشيرة إلى أنها توجهت لصرف الأموال لأول مرة يوم 27 يناير، ثم عادت مجددا يومي 4 و5 فبراير، حيث قامت بالصرف مرة ثانية.

وأضافت المتهمة أنها التقت بـ "نادية" أثناء قيامها بصرف الأموال، ثم عادت بعد ذلك، دون أن توضح طبيعة اللقاء أو محتواه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الدور الذي قد تكون لعبته في القضية، أو مدى معرفتها بطبيعة الجرائم التي ارتكبها المتهم الرئيسي.

محامي صبحية لا تقرأ أو تكتب

وكشف أحمد محمد حسن محامي المتهمة "صبحيه" خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور موكلته في القضية، مشددا على أنها لم تكن متواجدة بمسرح الجريمة وقت اكتشافها، وأن علاقتها بالمتهم الرئيسي اقتصرت على توكيل قانوني.

وقال المحامي، إن "صبحيه" تعرفت على "نادية" – إحدى المتهمات في القضية – لأول مرة داخل مكتب المتهم الرئيسي "السفاح"، حين ذهبت إليه لدفع مبلغ مالي يتعلق بتوكيل قانوني، وهو ما تؤكده التحقيقات. وخلال اللقاء، حذرت"صبحيه" السيدة "نادية" قائلة: "خلي بالك من الراجل ده، بيحاول يديني بطاقة راجل مسافر أصرف منها فلوس كذا مرة"، لافتة إلى أن موكلته لا تُجيد القراءة أو الكتابة.

وأوضح المحامي أنه في يوم لاحق، كانت "صبحيه" متواجدة داخل الشقة برفقة "نادية"، حيث دفعهما الفضول إلى فتح إحدى الغرف المغلقة بقفل، ليكتشفا وجود آثار حفر وأداة "كوريك". وعلى الفور، طلبت "صبحيه" من "نادية" مغادرة المكان مع أطفالها، قبل أن تغادر هي الأخرى المنزل، بينما بقيت "نادية" في الشقة.

وأكد المحامي أن ما حدث يعكس شكوك موكلته في وقوع جريمة، وهو ما دفعها لمغادرة المكان نهائيًا، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع جاءت في أقوال المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة.

متهم : "ماعرفوش ولا عمري شُفته"

وشهدت الجلسة استجوابا جديدا للمتهم مصطفى.م، أحد المتهمين الخمسة المحالة قضيتهم إلى محكمة الجنح بعد استبعادهم من القضية الأصلية المنظورة أمام الجنايات.

وخلال استجوابه، أكد المتهم مصطفى أمام هيئة المحكمة أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهم الرئيسي، قائلًا: "أنا معرفوش أصلًا ولا عمري شُفته".

وشهدت الجلسة أيضا سردًا لتفاصيل جديدة تتعلق بسكن إحدى السيدات المتورطات، حيث أشير إلى أن نادية وهي إحدى المتهمات بالقضية كانت تقيم بشقة انتهى عقد إيجارها، فاضطرت للمبيت بالشارع، ثم تواصلت مع صديقتها التي رشحت لها التواصل مع محامٍ يمتلك شقة مكونة من أربع غرف وصالة.

وبحسب إفادات قدمت في الجلسة، انتقلت نادية بالفعل إلى الشقة بتاريخ 1 فبراير 2025، وفي اليوم السادس من إقامتها، حضرت صبحيّة – متهمة أخرى في القضية – وسألت عن نصر، فأجابتها نادية أنه مسافر إلى وادي النطرون. إلا أن صبحيّة أبدت قلقًا تجاه صاحب الشقة، قائلة: "امشي من هنا، الراجل ده شكله مش كويس، واداني فيزا واحدة اسمها تركيا بقالى 6 شهور بصرف منها، وبيقولي إنها مسافرة بره ومخليني أصرف عشان ليها قضايا معايا ودي فلوسها".

وتُعد هذه الشهادات من بين العديد من المفاجآت التي تكشفت خلال سير التحقيقات والمحاكمات المتواصلة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية المثيرة للجدل بالإسكندرية في الآونة الأخيرة.

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