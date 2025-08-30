مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب، نجوى كرم توجه رسالة مؤثرة إلى أنغام (فيديو)

وجهت المطربة اللبنانية نجوى كرم، رسالة إلى الفنانة أنغام، بعد عودتها إلى مصر وخضوعها لعملية جراحية في الخارج.

وأكدت الفنانة اللبنانية، أن أنغام "مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب"، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة إلى المسرح.

وقالت نجوى كرم موجهة رسالتها إلى أنغام: "إن شاء الله ما بتشوف شر، ولا يليق بها سوى العودة إلى المسارح".

كلام نجوى كرم عن أنغام🤍 pic.twitter.com/aam7iuZXb2 — ْNano k (@siaumiusic) August 29, 2025



وعادت أنغام مؤخرًا من ألمانيا بعد خضوعها لعملية جراحية على إثر وعكة صحية ألمت بها تضاعفت آثارها ما استدعى العلاج في الخارج.

ودخلت أنغام أحد المستشفيات في ألمانيا وأجرت فحوصات طبية وتحاليل وصور أشعة تلاها عملية جراحية حتى تعافت وعادت للبلاد.

وفاجأت النجمة أنغام جمهورها، بالظهور مساء أمس الجمعة في حفل كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة بعد أيام من عودتها للقاهرة بعد إجرائها عملية جراحية.

ويعد هذا الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وإجرائها عملية دقيقة بالبنكرياس في ألمانيا.

وحرصت أنغام على دعم "كايروكي" من الصفوف الأولى، وظهرت بحالة صحية جيدة، وسط ترحيب كبير من الجمهور، في ظهورها الأول بعد التعافي من المرض.



وأظهرت الصور أنغام وهي تحيي الجمهور الذي رد لها التحية بدوره.

ولقيت أنغام ترحيبًا كبيرًا من جمهورها ومن الوسط الفني والإعلامي في مصر والوطن العربي، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء التام.

