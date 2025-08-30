السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب، نجوى كرم توجه رسالة مؤثرة إلى أنغام (فيديو)

نجوى كرم وأنغام،
نجوى كرم وأنغام، فيتو

وجهت المطربة اللبنانية نجوى كرم، رسالة إلى الفنانة أنغام، بعد عودتها إلى مصر وخضوعها لعملية جراحية في الخارج.

وأكدت الفنانة اللبنانية، أن أنغام "مطربة من الوزن الثقيل وينعمل لها حساب"، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة إلى المسرح.

وقالت نجوى كرم موجهة رسالتها إلى أنغام: "إن شاء الله ما بتشوف شر، ولا يليق بها سوى العودة إلى المسارح".


وعادت أنغام مؤخرًا من ألمانيا بعد خضوعها لعملية جراحية على إثر وعكة صحية ألمت بها تضاعفت آثارها ما استدعى العلاج في الخارج.

ودخلت أنغام أحد المستشفيات في ألمانيا وأجرت فحوصات طبية وتحاليل وصور أشعة تلاها عملية جراحية حتى تعافت وعادت للبلاد.

وفاجأت النجمة أنغام جمهورها، بالظهور مساء أمس الجمعة في حفل كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة بعد أيام من عودتها للقاهرة بعد إجرائها عملية جراحية.

ويعد هذا الظهور الأول لأنغام بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وإجرائها عملية دقيقة بالبنكرياس في ألمانيا.

وحرصت أنغام على دعم "كايروكي" من الصفوف الأولى، وظهرت بحالة صحية جيدة، وسط ترحيب كبير من الجمهور، في ظهورها الأول بعد التعافي من المرض.


وأظهرت الصور أنغام وهي تحيي الجمهور الذي رد لها التحية بدوره.

ولقيت أنغام ترحيبًا كبيرًا من جمهورها ومن الوسط الفني والإعلامي في مصر والوطن العربي، حيث تمنى لها الكثيرون الشفاء التام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطربة اللبنانية نجوي كرم 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 حفل كايروكي مهرجان العلمين الجديدة البنكرياس

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads