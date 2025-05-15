محسن صالح: كان هناك خلافات بين كولر وغالي

أبدى محسن صالح، الرئيس السابق للجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رأيه في الفترة الحالية للفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة بسبب المدير الفني السابق، مارسيل كولر.



أوضح محسن صالح في تصريحات تليفزيونية تفاصيل إحدى الخلافات، قائلًا إن حسام غالي كان له آراء قوية ومختلفة، وحدث شبه صدام بينه وبين كولر بسبب إصرار الأخير على بقاء موديست رغم عدم رضا اللجنة.



وفيما يتعلق بتعيين خوسيه ريفيرو، أعرب محسن صالح عن تمنيه بالتعاقد مع مدرب من خارج القارة الأفريقية، مؤكدًا أن المستوى التدريبي في أفريقيا غالبًا ما يكون في المرتبة الرابعة أو الخامسة.

وأتم أنه كان يفضل التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة وكفاءة وشخصية وسمعة أكبر من ريفيرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.