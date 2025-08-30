الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف 2025

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا.

-تربية أزهر تخصص مواد شرعية.

-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص مواد شرعية.

ـ أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الأزهرية ووفقًا للكليات والتخصصات الواردة بالإعلان.

ـ ألا يقل تقدير المتقدم عن مقبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

*الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

من جانبه أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025.

وأشار المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتلبية احتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرار دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، مؤكدًا أن إجراءات المسابقة ستتم إلكترونيًا وبمنتهى الشفافية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

