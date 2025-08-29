السبت 30 أغسطس 2025
ستاربكس ماليزيا تخسر 36% من مبيعاتها بسبب المقاطعة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم  أن "ستاربكس ماليزيا" خسرت 36% من مبيعاتها؛ بسبب المقاطعة، على خلفية دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

حملة المقاطعة تطالب ستاربكس 

وتواجه مقاهي ستاربكس حملات مقاطعة منذ بداية الحرب بسبب دعمها الواضح لإسرائيل، ولطالما تتهم شركة ستاربكس، وعلى وجه التحديد رئيسها التنفيذي السابق هوارد شولتز، بدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد حملات المقاطعة ضد ستاربكس مستمرة بسبب اتهامات بدعم الشركة لإسرائيل وحرب غزة، وقد أثرت سلبًا على مبيعاتها وأرباحها بشكل ملحوظ، مما دفعها لتسريح موظفين وإغلاق فروع في بعض المناطق.

وترفض ستاربكس هذه الاتهامات، مشيرةً إلى أنها لا تمول أي عمليات عسكرية، لكن الحملة تواصلت بدعم واسع، ووصل تأثيرها إلى أسواق عالمية مثل ماليزيا والأردن، حيث تكبدت الشركات المحلية خسائر كبيرة.

 

 

 

 

