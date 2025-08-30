السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بـ 3 كليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيتو

يواصل موقع تنسيق الجامعات تسجيل طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية) لحجز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات.

 

اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 

 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من  الخميس 28 أغسطس حتى الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وتشمل:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

 

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

ويشترط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي، وأن يكون من خريجي عام 2025.

 

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

 الدخول إلى موقع التنسيق، ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام:

طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة: رقم الجلوس والرقم السري.

طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية: كود التنسيق والرقم السري.

التأكد من صحة بيانات الطالب المعروضة (رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب).

عرض قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات.

اختيار نوع اختبار القدرات المراد أدائه.

سداد قيمة الاختبار عبر القنوات الإلكترونية فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني). 

ولا يعتد بأي وسيلة أخرى، ولن يتم الحصول على موعد إلا بعد إتمام السداد.

طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات المختارة، والمواعيد، وأماكن أداء الاختبارات.

الالتزام بأداء الاختبارات في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي (أ)، وعدم أداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

تقوم الكليات بعقد الامتحانات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني بعد التحقق من بياناتهم، للاعتماد عليها في عملية توزيع الطلاب، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التسجيل.

تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولًا نهائيًا بالكلية، ولكن يتم الترشيح طبقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

