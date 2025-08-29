السبت 30 أغسطس 2025
دعم طبي جديد لمستشفى كفر صقر بقيمة 335 ألف جنيه

مستشفى كفر صقر، فيتو

قال الدكتور عبد السلام شعبان، مدير مستشفى كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية: إن أحد رجال الأعمال من أبناء كفر صقر، تبرع بأجهزة تكلفتها تقدر بـ 335 ألف جنيه دعما للمستشفى، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالعمل على استمرار دور المجتمع المدني في سلسلة دعمه ووقوفه جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية للنهوض بالخدمة الطبية بالمستشفى من تجهيزات طبية وتقديم خدمات طبية جديدة إلى جانب تطوير الخدمة الطبية القائمة فعليا كما وكيفا. 

وأوضح مدير المستشفى أن ذلك من خلال التنسيق مع المستشفى لتحديد الاحتياجات الضرورية وتحديد سبل تعزيز الخدمات المقدمة ورفع جودتها بما يتناسب مع أحدث المعايير.

تم استلام جهاز سونار لخدمة مرضي الغسيل الكلوي وعيادة الكلي والتي تعمل يوميا داخل مبنى الكلي بالمستشفى، إلى جانب 2 ترولي نقل مريض للعمليات والخدمات الطارئة، و2 جفت حالب لجراحات المسالك البولية، وذلك دعما من أحد رجال الأعمال بكفر صقر بتكلفة قدرها 335 ألف جنيه. 

وكلف مدير المستشفى أمناء المخازن ومسؤولي الأجهزة الطبية بالمستشفى بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والمخزنية تمهيدا لدخولهم الخدمة خلال الـ 24 ساعة القادمة، مقدما الشكر والتقدير للمتبرع لدعمه المستمر للمستشفى. 

