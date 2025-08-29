النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في مصرع شاب صدمته سيارة بأبو النمرس

تستمع جهات التحقيق بالنيابة العامة لأقوال شهود العيان في مصرع شاب صدمته سيارة أثناء صيانته سيارة بأبو النمرس.

كشفت تحريات رجال المباحث، أن المجني عليه أثناء أداء عمله، وصيانته سيارة، ووقوفه خلفها، صدمته سيارة ربع نقل مسرعة، ما أدى إلى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به

مصرع شاب في تصادم سيارة

البداية كانت بورد بلاغ لغرفة النجدة، بمصرع شاب يدعى مروان، يقيم بقرية المنوان التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

