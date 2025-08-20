النيابة تستمع لأقوال الشهود بواقعة سقوط شاب من الطابق الثالث بأبو النمرس

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود عيان في مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق الثالث بمدينة أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الحادث.

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث بمدينة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين بالفحص أن المتوفى فارق الحياة بعد سقوطه من الطابق الثالث، وعُثر على الجثة بالقرب من شارع مسجد البرعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وجرى رفع الجثة وإجراء المعاينات الأولية، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

