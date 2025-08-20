الأربعاء 20 أغسطس 2025
النيابة تستمع لأقوال الشهود بواقعة سقوط شاب من الطابق الثالث بأبو النمرس

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود عيان في مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق الثالث بمدينة أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الحادث. 

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث بمدينة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتبين بالفحص أن المتوفى فارق الحياة بعد سقوطه من الطابق الثالث، وعُثر على الجثة بالقرب من شارع مسجد البرعي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وجرى رفع الجثة وإجراء المعاينات الأولية، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وظروفه.

