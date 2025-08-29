كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، في رده حول كيف يحتفل المسلمين بـالمولد النبوي، أن ما يقوم به المسلمون في المولد النبوي الشريف من ذكر لله تعالى، وتلاوة للقرآن الكريم، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتصدق، وإعلان كلمة التوحيد، كلها أعمال مشروعة ولها سند قوي من الشرع الشريف.

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟ شوقي علام يجيب

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن قوله تعالى: ﴿واذكروا الله ذكرا كثيرا﴾ جاء مطلقًا دون تقييد بزمان أو مكان أو هيئة، فالإنسان يذكر الله في المسجد أو في بيته أو في الحقل أو في المصنع، قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، جهرًا أو سرًا، وكل ذلك داخل في عموم الآية الكريمة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾، ولم تُقيَّد بزمن أو مكان أو هيئة معينة.

شوقي علام: ما يفعله الناس في المولد النبوي إنما يدخل في دائرة الذكر المشروع

وأكد الدكتور شوقي علام أن هذه النصوص الشرعية تعطي المسلم فسحة واسعة في التعبير عن محبته وارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يفعله الناس في المولد النبوي إنما يدخل في دائرة الذكر المشروع، بعيدًا عن أي بدعة أو انحراف، قائلًا: "إن هذه الحجة تتساقط تمامًا أمام الفهم السديد لمسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمسلك العلماء في تفسير النصوص".

