الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدولي في الإسكندرية وإصابات طفيفة في صفوف العمال

انقلاب أتوبيس الشركة،
انقلاب أتوبيس الشركة، فيتو

أصيب عدد من عمال إحدى الشركات، بإصابات طفيفة، في انقلاب أتوبيس الشركة الذي يقلهم بالطريق الدولي في منطقة الداون التاون بنطاق حي وسط الإسكندرية. 

 

انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من عمال  وتوقفت الحركة المرورية بالطريق 

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدولي باتجاه مدخل الإسكندرية بنطاق حي وسط، جرى إخطار الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف وتوجهوا لمكان البلاغ. 

وتبين انقلاب أتوبيس عمال شركة ليسيكو، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب مشكلة في كاوتش السيارة مما أدى إلى انقلابه، وتسبب الانقلاب في إصابات طفيفة جرى علاجها في موقع الحادث، وتوقفت الحركة المرورية قبل أن تتدخل شرطة المرور لتسييرها. 

جرى استعدال الأتوبيس ووضعه على جانب الطريق بعد استخراج العمال منه، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقلاب أتوبيس شركة انقلاب اتوبيس ليسيكو اخبار حوادث الإسكندرية اخبار الإسكندرية اليوم

مواد متعلقة

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads