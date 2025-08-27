انقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدولي في الإسكندرية وإصابات طفيفة في صفوف العمال

أصيب عدد من عمال إحدى الشركات، بإصابات طفيفة، في انقلاب أتوبيس الشركة الذي يقلهم بالطريق الدولي في منطقة الداون التاون بنطاق حي وسط الإسكندرية.

انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من عمال وتوقفت الحركة المرورية بالطريق

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس شركة بالطريق الدولي باتجاه مدخل الإسكندرية بنطاق حي وسط، جرى إخطار الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإسعاف وتوجهوا لمكان البلاغ.

وتبين انقلاب أتوبيس عمال شركة ليسيكو، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب مشكلة في كاوتش السيارة مما أدى إلى انقلابه، وتسبب الانقلاب في إصابات طفيفة جرى علاجها في موقع الحادث، وتوقفت الحركة المرورية قبل أن تتدخل شرطة المرور لتسييرها.

جرى استعدال الأتوبيس ووضعه على جانب الطريق بعد استخراج العمال منه، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

