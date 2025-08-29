الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

المؤتمر الخامس لطب الأطفال يعلن طرح لقاح جديد للالتهاب الرئوي قريبا بالأسواق

د. إيمان فودة
د. إيمان فودة
كشفت الدكتورة إيمان فودة أستاذ طب الأطفال بـ جامعة عين شمس، عن طرح تطعيم جديد ضد المكورات الرئوية في السوق المصرية قريبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال IPC 2025، بمشاركة وحضور 2000 طبيب من أساتذة طب الاطفال بالجامعات المصرية.

وأكدت فودة أهمية تطعيم المكورات الرئوية للأطفال لحمايتهم من مرض الالتهاب الرئوي الذي يعد أحد أهم أمراض الشتاء، مشيرة إلى أن طرحه بالأسواق سيكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر قبل دخول الشتاء.

وأوضحت فودة أن التطعيم الجديد يحمي الأطفال من 15 نوعًا من بيكتيريا المكورات الرئوية المسببة لمرض الالتهاب الرئوي وتسمم الدم والتهاب الأذن الوسطى.

فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لطب الأطفال IPC 2025، أمس الخميس، بحضور أساتذة طب الأطفال بكليات الطب البشري في الجامعات المصرية وتستمر حتى اليوم الجمعة.

ويرأس المؤتمر الدكتور شريف الأنواري أستاذ الأطفال بـكلية طب قصر العينى، ومدير مستشفى أبو الريش المنيرة بجامعة القاهرة، والدكتورة ولاء الأمير أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد جلال سكرتير عام المؤتمر.

وتمنح رئاسة المؤتمر الشرفية للدكتور أيمن البدوي رئيس وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة سابقا والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان إحسان رئيس أقسام طب الأطفال بطب قصر العيني.

