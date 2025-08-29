أسباب وطرق علاج ضبابية الرؤية الصباحية

يواجه كثيرون ظاهرة ضبابية الرؤية عند الاستيقاظ، سواء في إحدى العينين أو كلتيهما، وفي أغلب الأحيان، لا تدعو هذه الحالة للقلق، حيث سرعان ما تعود الرؤية إلى وضوحها الطبيعي بعد بضع رمشات أو فرك خفيف للعينين. لكن فهم أسبابها الكامنة يعد خطوة أساسية نحو إيجاد الحل المناسب.

أسباب محتملة لضبابية الرؤية الصباحية

تتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الحالة، وتتراوح بين ما هو بسيط ومرتبط بالعادات اليومية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وما هو أكثر تعقيدًا ويتطلب اهتمامًا طبيًا:

جفاف الدموع: تُنتج العينان الدموع باستمرار للحفاظ على رطوبتها وحمايتها. ولكن في بعض الحالات، قد تجف هذه الدموع أثناء الليل، مما يؤدي إلى ضبابية مؤقتة عند الاستيقاظ.

حساسية العين: يمكن أن تؤدي الحساسية إلى حكة وتورم وجفاف في العين، مما ينعكس على وضوح الرؤية في الصباح. وقد يكون السبب وراء ذلك عوامل مثل وبر الحيوانات الأليفة، عث الغبار، أو حتى منظفات الغسيل المستخدمة في أغطية السرير.

النوم على الوجه: يمكن أن يؤدي النوم على الوجه إلى حالة تسمى متلازمة الجفن المترهل (FES)، حيث يفقد الجفن العلوي مرونته. هذا الأمر قد يسبب ضبابية الرؤية، بالإضافة إلى حرقة في العين وزيادة في إفراز الدموع، وهو أكثر شيوعًا لدى الرجال الذين يعانون من السمنة.

ضمور فوكس القرني (Fuchs' Dystrophy): هي حالة وراثية تسبب تورم القرنية أثناء النوم، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية في الصباح. تتحسن الرؤية بشكل تدريجي على مدار اليوم، وتعتبر هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى النساء فوق سن الخمسين.

الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين، المنومات، وأدوية ضغط الدم قد تقلل من إنتاج الدموع أثناء النوم، مما يؤدي إلى جفاف العين وضبابية الرؤية في الصباح.

النوم بالعدسات اللاصقة: يحد النوم بالعدسات اللاصقة من وصول الأكسجين إلى العين، مما يسبب جفافها وضبابية الرؤية. يُنصح دائمًا بإزالة العدسات قبل النوم.

الجفاف الناتج عن الكحول: يؤدي تناول الكحول قبل النوم إلى الجفاف العام في الجسم، بما في ذلك جفاف العينين، مما قد يسبب ضبابية مؤقتة في الصباح.

مشاكل سكر الدم: قد يكون عدم وضوح الرؤية الصباحي علامة على ارتفاع أو انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الدوخة والضعف.

مشاكل الغدد الدهنية: في بعض الحالات، قد تنتج غدد "ميبوميوس" الدهنية المحيطة بالعين كميات كبيرة من الزيوت والدموع أثناء النوم، مما يؤدي إلى تهيج وضبابية في الرؤية عند الاستيقاظ.

النوم تحت مروحة: قد يتسبب الهواء الصادر من المروحة، خاصة إذا كانت موجهة نحو الوجه، في جفاف العينين، مما يؤدي إلى الحكة والتهيج وعدم وضوح الرؤية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

لا يستدعي زوال الضبابية بعد الرمش أو عند ظهورها لأسباب واضحة قلقًا كبيرًا. ولكن يجب الانتباه إلى الحالات التي تستمر فيها ضبابية الرؤية دون سبب واضح، أو عندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

قد تكون ضبابية الرؤية الصباحية علامة على حالة طبية طارئة مثل السكتة الدماغية. في حالة الاشتباه، يُنصح بالاتصال الفوري بخدمات الطوارئ.

قد تكون ضبابية الرؤية أيضًا نتيجة لارتجاج في الدماغ بعد إصابة الرأس، وتكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الصداع، الدوار، والغثيان.

تشخيص وعلاج ضبابية العيون في الصباح

يتم تشخيص السبب الكامن وراء ضبابية الرؤية عبر فحص شامل للعين، يتضمن قياس حدة البصر، وفحص القرنية والعصب البصري. في بعض الحالات، قد يتم إجراء فحص لتوسيع حدقة العين أو اختبار لقياس إنتاج الدموع.

العلاج

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي للمشكلة.

العلاجات الطبية: في حال كان السبب طبيًا، قد يصف الطبيب قطرات للعين أو أدوية لمعالجة الحالة الأساسية.

العلاجات المنزلية: يمكن لقطرات العين المرطبة قبل النوم أو عند الاستيقاظ أن تساعد في ترطيب العينين ومنع الضبابية.

نصائح للوقاية من ضبابية الرؤية

يمكن اتباع بعض العادات البسيطة للحد من ضبابية الرؤية الصباحية:

شرب كميات كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.

تجنب تناول الكحول قبل النوم.

تنظيف غرفة النوم وأغطية السرير بانتظام للحد من مسببات الحساسية.

تجنب النوم بالعدسات اللاصقة.

تجنب توجيه المروحة مباشرة نحو الوجه أثناء النوم.

النوم على الظهر أو الجانب بدلًا من الوجه.

الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات على الأقل).

