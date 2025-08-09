بشرى سارة لضعاف النظر، قطرة جديدة لتصحيح الإبصار

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن إنجاز طبي جديد يمثل ثورة في مجال العيون وقوة البصر، حيث تم الموافقة على قطرة عين جديدة معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تُقدم للبالغين الذين يعانون من ضعف البصر المرتبط بالعمر (طول النظر الشيخوخي) حلًا يوميًا غير جراحي.

قطرة تساعد ضعاف النظر على الإبصار بقوة

وتعمل القطرة الجديدة عن طريق تضييق حدقة العين برفق، للمساعدة على التركيز على الأشياء القريبة، وتم الموافقة على القطرة بعد إجراء تجارب سريرية، حيث يبدأ مفعول فيز في غضون 30 دقيقة ويستمر مفعوله حتى 10 ساعات، مما يُغني ملايين الأشخاص عن نظارات القراءة.

قطرة تساعد على علاج ضعف الإبصار بدون جراحة، فيتو



وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موافقتها على قطرات عين مبتكرة تعمل على إصلاح الرؤية القريبة دون الحاجة إلى نظارات، وتُعد أول قطرة للعين تعتمد على "الأسيكليدين" لتحسين الرؤية القريبة لدى البالغين، الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، والذي يؤثر على أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وستكون القطرة متاحة خلال ثلاثة أشهر.



وتُعرف هذه القطرات باسم" VIZZفيز"، من شركة الأدوية لينز، وهي عبارة عن محلول عيني يحتوي على الأسيكليدين، ويُعالج بفعالية طول النظر الشيخوخي لدى البالغين، وتُخفف القطرات، التي تُستخدم مرة واحدة يوميًا، من ضبابية الرؤية القريبة لمدة تصل إلى عشر ساعات.

قطرة لتصحيح الإبصار تساعد 100 مليون شخص على الرؤية

وقال إيف شيميلبي نينك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لينز ثيرابيوتكس: "إن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء فيز (VIZZ)، يعتبر لحظة فارقة للشركة، وتُمثل تحسنًا جذريًا في خيارات العلاج المتاحة لـ 128 مليون شخص، يعانون من عدم وضوح الرؤية القريبة في الولايات المتحدة".

قطرة تصحيح الإبصار تستمر حتى 10 ساعات، فيتو



وتعمل "فيز" عن طريق تضييق حدقة العين برفق، باستخدام الأسيكليدين. ويُحدث هذا تأثيرًا يُشبه تضييق عدسة الكاميرا، مما يُساعد على تركيز الأجسام القريبة بشكل أوضح.

على عكس قطرات العين القديمة، لا يؤثر هذا الدواء بشكل كبير على عضلات تركيز العين، لذا فهو لا يُشوّش الرؤية البعيدة أو يُسبب تأثير "التكبير"، أو ما يُعرف بقصر النظر.

وتوفر القطرة الجديدة رؤية قراءة محسنة لمدة تصل إلى 10 ساعات، دون الحاجة إلى النظارات، والأهم من ذلك، دون الآثار الجانبية للعلاجات القديمة.

نقلة نوعية في علاج ملايين الأشخاص من ضعاف البصر

وفي عام ٢٠٢١، تم طرح أولى القطرات لعلاج هذه الحالة، وحظيت بإشادة واسعة، ولكن قطرة فيز الأولى من نوعها، حيث أن قطرة فويتي (بيلوكاربين هيدروكلوريد ١.٢٥٪)، وهي قطرة عين مزدوجة المفعول تُحسّن الرؤية القريبة، ولكنها قد تُسبب آثارًا جانبية مثل ثقل الحاجب أو مشاكل نادرة في الجسم الزجاجي الشبكي نتيجةً لتنشيط العضلة الهدبية.

قطرة جديدة تصحح الإبصار لضعاف النظر، فيتو



أما أسيكلينيد، وهو مُضاد انتقائي للحدقة، يعمل دون تحفيز العضلة الهدبية (التركيز) بشكل كبير، مما يُحدث تأثيرًا يشبه ثقبًا صغيرًا، ما يُحسّن الرؤية القريبة دون أي آثار جانبية.

وقال الباحث السريري في مركز شوارتز للعناية بالعيون بالليزر في سكوتسديل أريزونا، مارك بلومنستاين: "تمثل موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية نقلة نوعية في خيارات العلاج لملايين الأشخاص، الذين يعانون من الإحباط ويعانون من فقدان حتميّ للرؤية القريبة مع التقدم في السن".

أول قطرة عين تعتمد على الأسيكليدين

وأضاف مارك بلومنستاين: "أعتقد أن هذا سيكون حلًاّ جيدًا لأخصائيي البصريات وأطباء العيون، الذين سيتمكنون الآن من تقديم علاج فعال للغاية ومطلوب لقصر النظر الشيخوخي، والذي قد يصبح فورًا معيارًا للرعاية...".

وجاءت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد ثلاث دراسات خاضعة للرقابة من المرحلة الثانية، شملت مئات المشاركين، وقد تحمل المرضى عقار VIZZ جيدًا، ولم تُلاحظ أي آثار جانبية خطيرة خلال العلاج في التجارب الثلاث.

ويُعد طول النظر الشيخوخي حالةً حتميةً مرتبطةً بالشيخوخة، ويُعاني تقريبًا كل من تجاوز سن الخامسة والأربعين من هذا الفقدان في الرؤية، والذي يتفاقم تدريجيًا ويتطلب عادةً تصحيحًا بالنظارات أو العدسات اللاصقة.

ورغم أن طول النظر الشيخوخي حالةٌ تدريجية، إلا أنه قد يتطور بسرعةٍ وبشكلٍ مفاجئ، مما يُصعّب أداء المهام اليومية البسيطة سابقًا، مثل قراءة التعليمات أو ملصقات الطعام.

وأكدت شركة العلاج إن من المتوقع أن تصبح قطرة VIZZ متاحة على نطاق واسع في الربع الرابع من عام 2025، مما يجعله أول قطرة عين تعتمد على الأسيكليدين معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج طول النظر الشيخوخي.



