إعلام عبري: إجلاء جثة أسير إسرائيلي من غزة

أجلى جيش الاحتلال الإسرائيلي جثة الأسير إيلان فايس من قطاع غزة، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم: “بتوجيه من الحكومة قررنا عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة سنواصل العملية البرية والهجمات في غزة لحماية مواطني إسرائيل".

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية، اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا اليوم لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر.

وأوضحت القناة الـ 15 إسرائيلية في تقريرها، أن الخطة تهدف إلى فصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك بعدما صادقت الهيئة العامة للكنيست، على قرار رمزي يدعو حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "دعوة الكنيست الإسرائيلي لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان.

