الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عودة كارافخال، قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر سبتمبر

دى لافونتي
دى لافونتي

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاروخا التي تستعد لخوض مواجهتي بلغاريا وتركيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك لمعسكر سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر سبتمبر

 وشهدت قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم 2026 خلال معسكر سبتمبر المقبل، غياب خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، بالإضافة إلى عودة داني كارفاخال ورودري بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

في حراسة المرمى: ديفيد رايا - أليكس ريميرو - أوناي سيمون.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - مارك كوكوريلا - أليكس جريمالدو - لو نورماند - دين هويسن - داني فيفيان - بيدرو بورو - داني كارفاخال.

في خط الوسط: فيرمن لوبيز - ميكيل ميرينو - جافي - بيدري - فابيان - زوبيميندي - رودري.

في خط الهجوم: لامين يامال - أويارزابال - فيران توريس - داني أولمو - نيكو وليايامز - بينو - جيسوس رودريجيز - موراتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسبانيا دى لافونتي معسكر أسبانيا

مواد متعلقة

تعادل ريال بيتيس وسيلتا فيجو 1-1 في الدوري الإسباني

كرة اليد، منتخب مصر يلتقي إسبانيا في ربع نهائي مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads