عودة كارافخال، قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر سبتمبر

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاروخا التي تستعد لخوض مواجهتي بلغاريا وتركيا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك لمعسكر سبتمبر المقبل.

قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر سبتمبر

وشهدت قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم 2026 خلال معسكر سبتمبر المقبل، غياب خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة، بالإضافة إلى عودة داني كارفاخال ورودري بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما.

في حراسة المرمى: ديفيد رايا - أليكس ريميرو - أوناي سيمون.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - مارك كوكوريلا - أليكس جريمالدو - لو نورماند - دين هويسن - داني فيفيان - بيدرو بورو - داني كارفاخال.

في خط الوسط: فيرمن لوبيز - ميكيل ميرينو - جافي - بيدري - فابيان - زوبيميندي - رودري.

في خط الهجوم: لامين يامال - أويارزابال - فيران توريس - داني أولمو - نيكو وليايامز - بينو - جيسوس رودريجيز - موراتا.

