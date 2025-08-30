7 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 7 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول نهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه.

بنك اتش إس بي سي مصر بقيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه.

ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 5.3 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه.

البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

البنك العقاري المصري العربي بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي بقيمة 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 35727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 44011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16055 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14507 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 18358 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة.

