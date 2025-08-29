محافظ الدقهلية يبحث أضرار شركات معالجة صرف حقول الغاز بجمصة (صور)

الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للبترول، وبرفقته الدكتور تامر عايش، مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية، واللواء محمد فراج، مساعد رئيس الهيئة للأمن.

بحث ومناقشة الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز

جاء ذلك لبحث ومناقشة الأضرار البيئية الناتجة عن شركات معالجة صرف حقول الغاز بالمنطقة الصناعية بجمصة، وخلال اللقاء تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات الهامة لضمان سلامة البيئة والحفاظ على البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات

حيث أكد محافظ الدقهلية، على ضرورة التزام جميع الشركات بالضوابط والاشتراطات البيئية المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شركة تخالف تلك المعايير، خاصة بعد حصولها على كامل مستحقاتها المالية من الهيئة العامة للبترول مقابل معالجتها للمياه الناتجة عن آبار البترول وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وفي حالة عدم الالتزام ستقوم المحافظة بدورها تجاه المخالفين فورًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة.

المحافظة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية

وأوضح اللواء "مرزوق " أن المحافظة لن تسمح بأي أضرار بيئية تهدد المنطقة الصناعية أو المشروعات القومية بالدلتا، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة العامة للبترول مستمر، وأن الهيئة كفيلة بتوفير البدائل الفنية اللازمة التي تضمن الحفاظ على سلامة شبكات الصرف ومرافق البنية التحتية، دون التأثير على منظومة استخراج الغاز بمنطقة الدلتا بالكامل.

وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات

وأكد " المحافظ " على أن وزارة البترول حريصة على حل جميع الشكاوى والمشكلات المتعلقة بالتصرفات السلبية لبعض شركات المعالجة، والتي تسببت في شكاوى من المواطنين بمدينة المنصورة الجديدة، ومدينة جمصة، و15 مايو، وزايد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، بسبب الأضرار البيئية الناتجة عن هذه التصرفات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لحماية البيئة وضمان توفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية.

خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات

وأكد "مرزوق" أن الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات، سواء في جمصة أو المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول وكافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.