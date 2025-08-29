الجمعة 29 أغسطس 2025
الاتحاد المصري للسباحة ينعى رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي

وائل عزت
 نعى الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة ياسر إدريس، الراحل وائل عزت،رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، والذي وافته المنية صبيحة اليوم الجمعة.

وقال اتحاد السباحة في بيان رسمي: “يتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء في وفاة اللواء وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، ومدير المنتخبات القومية لألعاب الماء بالاتحاد المصري لألعاب الماء سابقا”.

وتابع: “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

