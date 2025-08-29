الجمعة 29 أغسطس 2025
بعد رفع الرايات الصفراء، إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية (صور)

 شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين وزوار المدينة الساحلية على شواطئ القطاع الشرقي والغربي، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية “الويك إند”.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه وفقا لتقرير نسب الإشغال الجمعة، استقبلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال ٢٥٪ وشاطئ عروس البحر ٣٠٪؜ وشاطئ بحري المميز٤٠٪؜ وتم رفع  الراية الصفراء.


حالة البحر متوسطة مع ارتفاع الأمواج 

 بينما شواطئ القطاع الغربي نسبة الإشغال بها  ١٥٪ والراية صفراء، باستثناء شاطئ أبو تلات الراية حمراء، وحالة البحر متوسطة.

 

وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حالة البحر، بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

 وأكدت إدارة السياحة والمصايف، في بيان أنه سيتم رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية الشرقية والغربية مما يعني السماح بالسباحة فقط داخل المناطق الآمنة المحددة من قِبل رجال الإنقاذ.

 وأوضحت السياحة والمصايف، أنه سيتم رفع الرايات الصفراء بجميع الشواطئ ما عدا شواطئ أبو تلات ترفع فيها الرايات الحمراء ويسمح للرواد بالجلوس على الرمال فقط، ويمنع نزول البحر لرواد شواطئ ابو تلات.

 وشددت الإدارة المركزية على مستأجري الشواطئ اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة حالة البحر والإعلان عنها كل ساعة، مع موافاة الإدارة بكافة المستجدات، والتزام عمال الأبراج بأماكنهم ومنع نزول البدالات نهائيًا وتواجد وتأهب رجال الإنقاذ واستعدادهم الكامل طوال اليوم.

  وأهابت بالرواد الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والسباحة فقط في المناطق الآمنة المخصصة.

