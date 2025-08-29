قائمة بالمحافظات المطلوب بها وظائف معلم مواد شرعية بالأزهر

الجمعة 29 أغسطس 2025
أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع (1460) في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي). 

المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 

المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة المواد الشرعية بالأزهر الشريف 2025 وتشمل ما يلي:

 محافظة جنوب سيناء
 محافظة شمال سيناء
 محافظة مطروح
 محافظة الوادي الجديد
محافظة البحر الأحمر
 محافظة أسوان
 محافظة سوهاج
 محافظة أسيوط
محافظة المنيا
 محافظة بني سويف
 محافظة الجيزة
 محافظة الاسماعيلية
 محافظة البحيرة
 محافظة المنوفية
 محافظة الغربية
 محافظة كفر الشيخ
محافظة القليوبية
محافظة الشرقية
محافظة الدقهلية
محافظة دمياط
 محافظة السويس
محافظة الاسكندرية
 محافظة القاهرة

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

وأشار المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتلبية احتياجات الأزهر الشريف من الكوادر التعليمية المؤهلة، بما يضمن جودة العملية التعليمية واستمرار دور الأزهر في ترسيخ القيم الوسطية ونشر الفكر المستنير، مؤكدًا أن إجراءات المسابقة ستتم إلكترونيًا وبمنتهى الشفافية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

